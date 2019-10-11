Вместо заказанных шуруповертов жителям Молодечненского района прислали пластилин-антистресс

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько жителей Молодечненского района заказали в интернете фирменные шуруповерты, но получили вместо них аккумуляторные отвертки и пластилин-антистресс. Такая информация размещена на сайте УВД Минского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Для подтверждения онлайн-заявки на шуруповерты Makita с покупателями связывался менеджер. "Звонок на телефон поступал с российского номера. По словам сотрудника компании, заказ должен поступить в отделение почты наложенным платежом в течение 6-10 дней. В случае возникновения проблем обращаться к работникам белорусского представительства в Минске. В указанный срок клиенты получали СМС о том, что заказ находится в почтовом отделении. Стоимость бандероли и доставки составляла в одном случае Br108, в другом - Br131. Получивших посылку покупателей в первую очередь смущал ее вес - слишком мал для коробки с шуруповертом. Вместо фирменного электроинструмента внутри лежали аккумуляторная отвертка и пластилин-антистресс", - рассказали в УВД.

В Молодечненский РОВД обратились уже несколько человек. По этим фактам проводится проверка. Все пострадавшие поверили интернет-объявлению, в котором компания предлагала приобрести шуруповерты Makita за Br99. Распродажа электроинструмента якобы была связана с ликвидацией склада. Покупатели переходили по ссылке на сайт by.drel-tор.ru. Здесь можно было только заказать товар, указав свое имя и номер мобильного телефона. Остальные вкладки на сайте были не активны, информация о контактах и отзывы покупателей отсутствовали.

В УВД рекомендуют внимательно изучать сайт интернет-магазина перед оформлением заказа. "На странице обязательно должна размещаться информация о компании, ее адрес и другие контактные данные", - обратили внимание в УВД. Правоохранители призывают к бдительности при покупке товаров со скидкой или по заниженной цене, которую предлагают в связи с ликвидацией складских остатков. Подобные уловки используют злоумышленники.-0-