Внедорожник вылетел в кювет в Полоцком районе

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе внедорожник съехал в кювет и опрокинулся, пострадали два пассажира. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 24 апреля около 15.00 на 107-м км автодороги Витебск - Полоцк - граница Латвии.

По предварительной информации, у внедорожника BMW X5 во время движения разгерметизировалось колесо, из-за чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажиры 1977 и 2006 годов рождения с различными травмами доставлены в Полоцкую больницу. Водитель не пострадал.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

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