Во дворе в Гродно такси сбило ребенка

1 марта, Гродно /Корр. БЕТА/. В Гродно таксист сбил ребенка, уехал с места ДТП, но потом сам пришел в Госавтоинспекцию. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 28 февраля в одном из дворов по улице Лиможа в областном центре. 33-летний таксит двигался в направлении выезда из двора. Из-за припаркованных машин неожиданно выбежал 6-летний мальчик. Наезда избежать не удалось.

"После аварии таксист передал ребенка матери, а в милицию о произошедшем не сообщил, с места ДТП уехал. Впрочем, через несколько часов он самостоятельно явился в ГАИ и сообщил о произошедшем", - сообщили в Госавтоинспекции.

Мальчика после аварии с переломом ноги госпитализировали.

Проверку по факту случившегося проведет Следственный комитет.-0-