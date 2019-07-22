Во дворе в Мозыре автомобиль сбил 5-летнюю девочку

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре на дворовой территории автомобиль сбил 5-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 21 июля 52-летний водитель "Фольксвагена" ехал по территории дома №2 бульвара Юности и совершил наезд на 5-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть. Малышка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в травматологию Мозырской горбольницы.

Это второе за минувшую неделю ДТП на дворовой территории в Мозыре. Как сообщалось, 16 июля в одном из дворов по ул. Нефтестроителей легковушка сбила внезапно выбежавшего на дорогу 7-летнего мальчика.

Госавтоинспекция просит родителей еще раз напомнить детям, где можно играть, а где находиться небезопасно. "Для игр выбирайте места, которые располагаются как можно дальше от проезжей части. Объясните ребенку, что нельзя выбегать перед близко идущим транспортом, ведь водитель в одну секунду не может остановить автомобиль", - рекомендовали в УГАИ.-0-