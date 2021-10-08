Во время операции "Арсенал" изъят автомат, похищенный почти 30 лет назад

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время специального комплексного мероприятия "Арсенал" оперативники ГУБОПиК обнаружили автомат АК-47, который в 1993 году был похищен у солдата одной из воинских частей во время вооруженного нападения. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Сейчас правоохранители устанавливают, использовался ли автомат при совершении каких-либо преступлений", - рассказали правоохранители.

Всего с начала проведения СКМ подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией изъяли 12 единиц огнестрельного оружия (1 автомат, 4 винтовки, 7 пистолетов), почти 500 снарядов и свыше 8,1 тыс. патронов различного калибра.

В МВД напомнили, что незаконные действия в отношении оружия (его составных частей), боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств влекут уголовную ответственность. Лица, добровольно сдавшие указанные выше предметы, освобождаются от уголовной ответственности.-0-