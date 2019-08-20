Во время уборочной в Гомельской области тяжелые травмы получили два работника АПК

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время уборки зерновых в Гомельской области произошли два несчастных случая с тяжелым травмированием. Травмы получили работники АПК в Рогачевском и Кормянском районах. Такую информацию озвучил сегодня на расширенном заседании президиума совета Гомельского областного объединения профсоюзов главный технический инспектор труда объединения Анатолий Лапуть, передает корреспондент БЕЛТА.

В Рогачевском районе на поле механизатор получил травмы ног и рук при чистке жатки комбайна, а в Кормянском - работник травмировал ноги, неудачно спрыгнув с техники.

Сегодня на заседании обсудили функции общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, а также меры по укреплению общественной безопасности, дисциплины и состояние производственного травматизма. Главный технический инспектор труда совета ФПБ Павел Манько в беседе с журналистами отметил, что профсоюзы настаивают на усилении роли общественного контроля. В стране общественных инспекторов труда, которые работают непосредственно в коллективах, насчитывается более 82 тыс. В каждом районном объединении есть и профсоюзные инспекторы по охране труда (всего 137 специалистов), которые будут помогать общественным инспекторам, координировать их деятельность. Также на это в своей работе нацелены 120 технических инспекторов труда.

"Задача общественных инспекторов - быть помощником руководителя работ (мастера, начальника участка), самим не нарушать требования охраны труда и вовремя остановить при необходимости тех, кто пренебрегает правилами. Общественные инспекторы в Гомельском регионе избраны (11 тыс.), они прошли обучение, инструктаж", - добавил Анатолий Лапуть. Он напомнил, что в области функционируют 22 профсоюзных инспектора по охране труда, 15 технических инспекторов труда, которые также ведут общественные контроль, дают при необходимости рекомендации, консультации.

Например, техническая инспекция за полугодие провела в регионе общественный контроль в 548 организациях и предприятиях, в результате вскрыто почти 4,8 тыс. нарушений правил охраны труда, запрещена эксплуатация 78 травмоопасных единиц оборудования. Рейдовые группы профсоюзных инспекторов за шесть месяцев проверили 148 предприятий, выдали представления и рекомендации для устранения более 1,1 тыс. нарушений, приостановили эксплуатацию 36 единиц неисправного оборудования. Также специалисты провели проверку знаний ответственных за охрану труда, обучение, профилактические беседы с работниками, оказывали консультативную и практическую помощь службам охраны труда.

По словам главного технического инспектора труда областного профсоюза, мониторинг причин несчастных случаев показывает, все чаще ЧП на производстве в регионе происходят именно из-за несоблюдения самими потерпевшими правил охраны труда - около 23% от всех случаев, произошедших в январе-июне этого года. Со стороны нанимателей нарушения встречаются в 12% случаев. Также еще встречаются случаи, когда работники получают травмы, будучи в состоянии опьянения. В этом году двое из погибших и трое получивших на производстве тяжелые травмы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов подчеркнул важность обоюдной ответственности - и работника, и нанимателя - при должном общественном контроле, в котором непременно стоит избегать формализма.-0-