Водитель авто не рассчитал дистанцию и спровоцировал ДТП на пр.Дзержинского в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Дзержинского в Минске водитель авто не выдержал дистанцию и въехал в остановившуюся на перекрестке легковушку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, инцидент произошел сегодня около 11.00. 32-летний водитель на "Ситроене" ехал в третьей полосе по проспекту Дзержинского в сторону улицы Чюрлениса. Подъезжая к перекрестку, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Фольксваген".

Фото ГУВД Мингорисполкома

В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка "Фольксвагена". Она доставлена в медицинское учреждение.-0-