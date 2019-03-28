Водитель автобуса приговорен к 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП в Минске

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор в отношении водителя автобуса, по чьей вине произошло ДТП, после которого в больнице умерла пешеход, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Несчастный случай произошел 14 декабря 2018 года в Минске. Водитель за рулем автобуса ехал по проезжей части улицы М.Богдановича со стороны улицы Орловской в направлении улицы Кульман. В какой-то момент он не уступил дорогу пешеходу, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и наехал на нее. Женщине были причинены тяжкие телесные повреждения. Через пару дней она скончалась в больнице.

Обвиняемый признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-