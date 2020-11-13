Водитель автобуса сбил насмерть женщину-пешехода в Светлогорске

13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске водитель автобуса сбил насмерть пешехода, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло сегодня утром, примерно в 7.50. 56-летний водитель МАЗа ехал по улице Мирошниченко райцентра и сбил 32-летнюю женщину. Она пересекала дорогу по нерегулируемому переходу. От травм женщина скончалась на месте происшествия.

Всего в Гомельской области меньше чем за сутки в трех авариях погибли три человека.

Так, вечером 12 ноября 19-летний водитель "Хендай" двигался по улице Ленина в Буда-Кошелево. При разъезде со встречным автомобилем молодой водитель сбил 35-летнего пешехода. По предварительной информации, мужчина сидел на проезжей части и был пьян.

Еще одна трагедия случилась в агрогородке Мичуринская Гомельского района. Сегодня утром 42-летний водитель "Рено" сбил 56-летнюю женщину. Она пересекала дорогу по нерегулируемому переходу, обозначенному знаками и разметкой. Женщина скончалась на месте.-0-