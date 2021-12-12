Водитель автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП в столице

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 34-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ", двигался по пр.Дзержинского со стороны ул.Гурского. При съезде с пр.Дзержинского на ул.Алибегова водитель не справился с управлением, и автомобиль выбросило на бордюрный камень. После этого иномарка продолжила движение и оказалась на встречке. Там легковушка совершила наезд на осветительную мачту. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Помимо водителя в салоне авто находились ребенок и женщина. Последняя с травмами доставлена в учреждение здравоохранения. Ребенок не пострадал. В момент происшествия 5-летний малыш находился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве и был пристегнут. На "БМВ" была установлена зимняя резина, однако допуск к участию в дорожном движении отсутствовал. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г.Минска. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что в неблагоприятных и сложных условиях следует выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений и ускорений. Внимательность, спокойствие и предусмотрительность при вождении очень важны на зимней дороге!-0-