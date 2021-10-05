Водитель-бесправник погиб в ДТП в Лунинецком районе

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в ДТП погиб водитель-бесправник, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла около часа ночи 5 октября на автодороге М10 около деревни Ситница. По предварительной информации, автомобиль "Фольксваген Гольф" под управлением 26-летнего жителя Микашевичей выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу грузовиком "Мерседес".

Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, 40-летнего пассажира с травмами госпитализировали в Лунинецкую ЦРБ. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что погибший не имел права управления транспортным средством.

Еще одно смертельное ДТП с участием бесправника произошло утром 4 октября в Березовском районе. По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля "Мицубиси" ехал по дороге Пески - Ярцевичи и столкнулся с пересекавшим проезжую часть автомобилем "Пежо" под управлением 73-летнего водителя. Пенсионера доставили в медицинское учреждение, где он умер. Установлено, что водитель "Мицубиси" находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле) и не имел права управления. До этого он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.-0-