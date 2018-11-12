Водитель BMW сбил насмерть пешехода в Березинском районе

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Березино погиб под колесами легковушки на трассе М4, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла сегодня около 3.20 на 97-м км автодороги М4 Минск - Могилев. "Водитель на BMW ехал в направлении Могилева. У деревни Поплавы он наехал на мужчину, который шел в попутном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте", - рассказали в ГАИ.
Пешеход был обозначен световозвращающим элементом. Водитель в момент аварии был трезв. Для выяснения физического состояния погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-
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