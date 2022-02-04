Водитель большегруза протаранил разделительный парапет на МКАД

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель большегруза не справился с управлением и протаранил разделительный парапет на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня примерно в 12.20 32-летний водитель МАЗа с полуприцепом ехал по МКАД со стороны ул.Инженерной в направлении пр.Партизанского. В какой-то момент он не справился с управлением, транспортное средство занесло. МАЗ столкнулся с автомобилем, двигавшимся позади. После этого большегруз врезался в металлическое ограждение.

В ДТП никто не пострадал. На месте инцидента работали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении скоростного режима и правил маневрирования. В сложных погодных условиях автомобилистам необходимо исключить резкие маневры и торможения, быть предельно внимательными и осторожными.-0-