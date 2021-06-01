Водитель большегруза пытался в кабине провезти через границу товар на Br44 тыс.

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Коммерческую партию товара пытался незаконно ввезти в Беларусь водитель большегруза, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Грузовик въезжал в страну в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе. Транспортное средство просканировали на инспекционно-досмотровом комплексе.

"Кабина грузовика была напичкана предметами косметики, одежды, компьютерной техникой и другим. Всего извлечены товары на сумму Br44 тыс.", - рассказали в таможне. По словам водителя, он якобы не знал, что товар подлежит декларированию с уплатой таможенных платежей. 35-летний мужчина заявил, что ввозил его для себя.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Возможное наказание предусматривает штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-