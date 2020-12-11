Водитель большегруза пытался ввезти из Украины косметику на $23 тыс.

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Коммерческую партию незадекларированной косметики на $23 тыс. выявили гомельские таможенники в кабине водителя большегруза. Незаконное перемещение товара через белорусско-украинскую границу пресекли в пункте пропуска "Новая Гута", сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.

Водитель грузового автомобиля MAN - 49-летний гражданин Украины - при пересечении границы заявил, что не везет товары, подлежащие декларированию. Однако при досмотре грузовика в кабине таможенники обнаружили кремы, бальзамы и гели. Стоимость незадекларированной косметики составила $23 тыс.

Таким образом водитель хотел сэкономить на таможенных платежах более Br16 тыс.

Гражданин Украины получил штраф, товар возвращен на сопредельную сторону.-0-