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20 октября 2021, 14:21

Водитель большегруза спрятал в тайнике более 4 тыс. бритвенных кассет и медикаменты

Фото Брестской таможни
Фото Брестской таможни

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" водитель большегруза пытался незаконно ввезти более 4 тыс. штук бритвенных кассет, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой автомобиль Mercedes-Benz под управлением 35-летнего белоруса следовал из Германии на территорию Евразийского экономического союза. Водитель пассажирскую таможенную декларацию не подавал и не заявлял о перемещении товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Между тем во время процедуры таможенного контроля в технологических отсеках фуры инспекторы обнаружили свыше 4,2 тыс. штук бритвенных кассет для станков и медикаменты в ассортименте. Предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила около Br37 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 (перемещение через границу товаров, подлежащих таможенному декларированию, с использованием тайников) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин с конфискацией товаров, или без конфискации.-0-

Фото Брестской таможни

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