Водитель был пьян и уснул за рулем: завершено расследование смертельного ДТП под Мостами

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла девушка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Авария произошла вечером 24 декабря неподалеку от агрогородка Гудевичи Мостовского района. Chrysler под управлением 45-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с Dacia. В результате аварии пострадали пассажиры Dacia - 23-летняя дочь и 51-летняя супруга водителя. Девушка через несколько дней скончалась в больнице, у женщины обезображено лицо.

Выяснилось, что водитель Chrysler заснул за рулем. В момент аварии он был пьян. Также известно, что в 2018 году он был лишен прав за нетрезвую езду. Кроме того, Chrysler был без техосмотра. В авто имелись неисправности тормозной системы и внешних световых приборов. Впрочем, они в причинной связи с ДТП не состоят.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.317-1 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и ранее совершившим преступление по настоящей статье), ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) и ст.417 (неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-