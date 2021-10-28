Водитель фуры на границе предъявил подложные документы для проезда без очереди

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель фуры в "Брузгах" предъявил подложные документы для проезда через границу без очереди: возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Очередной факт предъявления подложных документов с целью первоочередного прохождения границы выявлен Гродненской региональной таможней во взаимодействии с милицией в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.

"Водитель большегруза следовал на выезд из страны. Он предъявил оператору электронной очереди товаросопроводительные документы на аминокислоты - это товар, для которого определен первоочередной порядок оформления. При прохождении таможенного контроля непосредственно в пункте пропуска им же предъявлены уже реальные документы на порожнее транспортное средство", - рассказали в таможне.

Подобные нарушения выявлены также при постановке в электронную очередь в пункте пропуска "Каменный Лог". Среди нарушителей - водители из Беларуси, России и Литвы. С начала года по таким преступлениям территориальными отделами СК Гродненской области возбуждено 13 уголовных дел.-0-