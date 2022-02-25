Водитель фуры приговорен к 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП в Слуцком районе

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Слуцкого района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении гражданина Польши, по вине которого погиб водитель легкового Mercedes-Benz, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Трагические события, которые рассматривались в суде, произошли днем 26 июня 2021 года. Обвиняемый, управляя автопоездом в составе грузового автомобиля Volvo и полуприцепа Wielton, ехал со скоростью около 27 км/ч по трассе Минск - Микашевичи в направлении Минска. Подъезжая к обозначенному дорожными знаками и горизонтальной разметкой месту для разворота вблизи агрогородка Лучники Слуцкого района, водитель не уступил дорогу легковому Mercedes-Benz, ехавшему по равнозначной главной дороге со стороны Минска.

Фото МЧС

При этом доказано, что водитель автопоезда имел реальную возможность заблаговременно наблюдать приближавшийся Mercedes-Benz, который пользовался первоочередным правом на проезд в намеченном направлении. Однако он проявил преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке. Не убедившись в безопасности своих действий, он начал разворачиваться с выездом на полосы для встречного движения. Этот маневр привел к аварийной обстановке, и машины столкнулись. Водитель Mercedes-Benz получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Водитель фуры приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии в условиях поселения. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Кроме того, с владельца источника повышенной опасности в пользу потерпевших - отца, супруги и несовершеннолетнего ребенка погибшего - взыскана материальная компенсация морального вреда в размере по Br30 тыс. для каждого. Приговор вступил в законную силу.-0-