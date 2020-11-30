Водитель фуры пытался ввезти из Польши коммерческую партию кофе и витаминов

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель большегруза пытался незаконно переместить через белорусско-польскую границу коммерческую партию кофе и витаминов. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Таможенники обнаружили нарушение в пункте пропуска "Берестовица". Грузовик вез шоколадные конфеты российскому получателю. Водитель автомобиля заявил, что не везет товары, подлежащие декларированию.

"Однако при таможенном досмотре транспортного средства в кабине водителя, а также технологической нише полуприцепа обнаружено более 70 пачек кофе и около 50 упаковок витаминов. Водитель, по его словам, якобы не знал, что товар необходимо декларировать. Но при этом на всякий случай скрыл его, чтобы переместить через границу", - рассказали в таможне.

Водителя за нарушение оштрафовали.-0-