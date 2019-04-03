Водитель фуры в пункте пропуска "Каменный Лог" попытался уничтожить документы на товар

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" водитель фуры попытался уничтожить документы на товар, чтобы скрыть его реальную стоимость. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Автомобиль с грузом плодоовощной продукции из Нидерландов следовал в адрес российского получателя. В фуре были ананасы, манго, папайя, томаты, другие овощи и фрукты стоимостью более $40тыс.
"При проведении таможенного контроля обнаружены документы с реальной стоимостью товара, превышающую заявленную более чем в полтора раза. Намереваясь избежать административной ответственности, водитель попытался уничтожить документы, соответственно был привлечен к административной ответственности за нарушение режима в пункте пропуска", - сообщили в Гродненской региональной таможне.
В отношении юридического лица таможней начат административный процесс. Ему грозит штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3991 BYN
|2.4 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1414 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2729 BYN
|3.28 BYN
|3.285 BYN