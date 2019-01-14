Водитель фуры в Слуцком районе сбил велосипедиста насмерть и скрылся

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель фуры сбил насмерть велосипедиста в Слуцком районе и скрылся с места аварии, его разыскивает милиция. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Смертельная авария произошла сегодня около 8.00 на автодороге Р91 Осиповичи-Барановичи у д.Жилин Брод. "Неустановленный водитель неустановленной грузовой автомашины при обгоне легковушки совершил наезд на велосипедиста - местный житель двигался по краю проезжей части по встречной полосе. В результате ДТП велосипедист от полученных травм погиб на месте происшествия", - проинформировали в ГАИ.

Правоохранители разыскивают водителя. Предполагаетя, что в ДТП участвовал грузовой автомобиль Volvo с кабиной белого цвета с полуприцепом-цистерной. Очевидцы и те, кто располагает какой-либо информацией по данному факту или записями с видеорегистраторов, могут позвонить по телефонам 229-04-44 или 102.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома