Водитель фуры в Слуцком районе сбил велосипедиста насмерть и скрылся

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель фуры сбил насмерть велосипедиста в Слуцком районе и скрылся с места аварии, его разыскивает милиция. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Смертельная авария произошла сегодня около 8.00 на автодороге Р91 Осиповичи-Барановичи у д.Жилин Брод. "Неустановленный водитель неустановленной грузовой автомашины при обгоне легковушки совершил наезд на велосипедиста - местный житель двигался по краю проезжей части по встречной полосе. В результате ДТП велосипедист от полученных травм погиб на месте происшествия", - проинформировали в ГАИ.
Правоохранители разыскивают водителя. Предполагаетя, что в ДТП участвовал грузовой автомобиль Volvo с кабиной белого цвета с полуприцепом-цистерной. Очевидцы и те, кто располагает какой-либо информацией по данному факту или записями с видеорегистраторов, могут позвонить по телефонам 229-04-44 или 102.-0-
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома
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