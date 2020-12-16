Водитель грузовика отвлекся и сбил насмерть женщину в Житковичах

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16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузового автомобиля отвлекся и сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Житковичах, сообщили БЕЛТА в МВД.
Авария произошла сегодня около 15.30. Водитель грузовика выезжал из райцентра по ул.Социалистической. По предварительной информации, мужчина отвлекся и сбил 45-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой повышенной видимости. В результате наезда женщина скончалась.
На месте работали сотрудники ГАИ, эксперты, следователи и медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-