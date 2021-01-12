Водитель грузовика пытался ввезти в Беларусь более 1 тыс. упаковок нетабачной жевательной смеси

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузового автомобиля пытался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС более 1 тыс. упаковок нетабачной жевательной смеси, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В минувшие выходные в пункт пропуска "Козловичи" из Германии прибыл автопоезд с промышленным грузом. Водитель - 36-летний житель Бреста - во время опроса заявил должностному лицу таможни об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию. Но таможенники нашли в кабине тягача DAF 980 упаковок с нетабачной никотиносодержащей смесью. Данный товар был сокрыт от таможенного контроля в спальном месте на матрасе. Еще более 200 упаковок водитель намеревался незаконно перевезти через границу в дорожной сумке среди личных вещей.

По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированного товара составила свыше Br25,5 тыс.

Сокрытый от таможенного контроля товар изъят до решения суда. В отношении его владельца начаты административные процессы по ч.2 ст. 14.1 и ч.1 ст. 14.5 КоАП (недекларирование товаров и их перемещение с сокрытием от таможенного контроля).-0-

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