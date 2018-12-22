Водитель грузовика сбил насмерть пешехода на трассе Витебск - Полоцк и скрылся

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика сбил насмерть пешехода на трассе Р20 под Полоцком и скрылся, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Смертельная авария произошла ночью 21 декабря на 61-м км автодороги Витебск - Полоцк. "Неустановленный водитель большегруза ехал предположительно со стороны Полоцка в направлении Витебска. Он сбил находившегося на проезжей части пешехода. В результате ДТП 38-летний житель Новополоцка скончался на месте происшествия", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция устанавливает очевидцев ДТП. Сообщить информацию можно по телефонам: 8-0212-58-44-44, 8-029-721-44-44 (МТС), 8-029-621-44-44 (Велком).

Подобное ДТП случилось уже ранним утром и под Бегомлем. "Водитель машины "Мерседес Бенц Атего" сбил вышедшего на дорогу 40-летнего жителя деревни Улесье. Мужчина получил множественные переломы и повреждения внутренних органов, был доставлен в реанимацию. Он скончался через несколько часов", - рассказали в ГАИ.

Оба пешехода находились на проезжей части в темное время без световозвращающих элементов.-0-