5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика спрятал более 1 т сыра среди частей подъемного крана, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Транспортное средство MAN пересекало белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Козловичи". За рулем был 50-летний житель Бреста. По товаросопроводительным документам в грузовике перевозились из Испании на территорию ЕАЭС части подъемного крана. "Однако анализ сканограммы, полученной в результате применения стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, дал основание полагать, что в полуприцепе явно находится нехарактерный для заявленного в документах товар", - отметили в ГТК.

Брестские таможенники при досмотре нашли свыше 1,8 тыс. упаковок сыра различных наименований и пять крупных пакетов хамона. Общий вес продуктов питания составил свыше 1 т, а стоимость - почти Br20 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров). Санкцией статьи предусмотрен штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br27). Незаконно ввозимые с антисанитарными условиями перевозки продукты питания возвращены на территорию сопредельного государства.-0-