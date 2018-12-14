Водитель грузовика в Петриковском районе насмерть сбил пешехода и скрылся

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

ДТП произошло 13 декабря, ориентировочно, в период с полуночи до 11.17. На 265-м км автодороги М10 граница РФ-Гомель-Кобрин в направлении Гомеля неустановленный водитель на грузовом авто наехал на 48-летнего пешехода. Мужчина двигался в попутном направлении по краю проезжей части. Световозвращающими элементами обозначен не был.

В результате аварии пешеход от травм скончался на месте происшествия. Водитель скрылся.

Предположительно, авто было марки "Вольво" красного цвета. "На месте происшествия обнаружен передний повторитель правого поворотника и осколки переднего бампера красного цвета", - отметили в областной ГАИ.

В Госавтоинспекции просят граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить по телефону 8 (0232) 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома либо по номеру 102.

За прошедшие сутки на территории Гомельской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и трое получили телесные повреждения.-0-