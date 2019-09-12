12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель и пассажир служебного автобуса избили велосипедиста в Мозыре, сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
По предварительной информации, пассажир автобуса ПАЗ плюнул из окна и попал в велосипедиста. Мужчина догнал автобус на остановке и попытался разобраться с обидчиком. В результате водитель и пассажир избили мозырянина, повредив и его велосипед.
Хулиганы на автобусе скрылись с места происшествия. Пострадавший обратился в милицию. Сотрудники РОВД нашли припаркованный на одной из стоянок автобус и установили личности нападавших.
По факту хулиганства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы. Сотрудники УСК устанавливают детали произошедшего.-0-