Водитель и пассажирка легковушки пострадали в ДТП в Минске

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло сегодня в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
По предварительной информации, автомобиль BMW ехал по пр.Машерова со стороны ул.Кропоткина в направлении ул.Куйбышева и не уступил дорогу Geely, двигавшемуся по ул.Богдановича со стороны ул.Киселева в направлении ул.Веры Хоружей.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В результате столкновения Geely отбросило на стоящие автомобили Ford и BMW 523. Травмы получили водитель-мужчина и женщина, ехавшая с ним в Geely. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
На месте продолжают работать сотрудники ГАИ.-0-