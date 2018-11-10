10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель и пассажирка легковушки пострадали в ДТП в Минском районе, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла 9 ноября около 18.50 на автодороге Боровляны - Логойск. Водитель 1969 года рождения ехал на автомобиле "Опель Астра" по ул. Александрова в поселке Лесной и при повороте на трассу не убедился в безопасности маневра. В результате легковушка столкнулась с автомобилем "Тойота Рав-4", который ехал по главной дороге в сторону Логойска.

Водитель и 34-летняя пассажирка "Опеля" получили телесные повреждения и были госпитализированы.-0-