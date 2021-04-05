Водитель из Березовки присвоил более 2,5 т топлива

5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель из Березовки за несколько месяцев присвоил более 2,5 т бензина. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Лидского районного отдела внутренних дел выявили схему, по которой 40-летний житель города Березовка похищал служебное топливо.

"Мужчина работает водителем в одной из государственных организаций. При помощи вверенной ему магнитной карты он с ноября прошлого года по середину марта нынешнего присвоил около 2,5 т бензина. Ущерб организации превысил Br4 тыс.", - рассказали в милиции.

Действиям мужчины дана правовая оценка. По статье "присвоение либо растрата" возбуждено уголовное дело.-0-