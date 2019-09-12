Водитель из Борисова пытался украсть 6 тыс. л топлива предприятия

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник борисовского стройтреста попался на попытке кражи около 6 тыс. л дизельного топлива, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

53-летний житель Борисова, работавший водителем автоцистерны строительно-монтажного треста, ежедневно по доверенности получал дизельное топливо. Оно предназначалось для заправки техники, работающей на реконструкции трассы Р53 и мостового перехода через реку Березину.

"Задержали мужчину с поличным: на территории одного из частных предприятий из закрепленной за ним автомашины он намеревался слить около 6 тыс. л дизельного топлива на общую сумму около Br9 тыс. Реализовать топливо борисовчанин планировал по цене Br1 за 1 л (в то время как официальная цена за 1 л - Br1,61). На момент задержания фигурант успел похитить около 800 л дизтоплива", - рассказали в милиции.

В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.3 ст.211 УК (покушение на присвоение либо растрату).-0-