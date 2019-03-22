Водитель из Гродно сбыл на стороне 240 кг мяса птицы

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель из Гродно должен был доставить мясо птицы в магазины, но сбыл товар на стороне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно 1988 года рождения работал водителем у индивидуального предпринимателя. Доставлял товар по магазинам города. В какой-то момент получатели груза не дождались 240 кг мяса птицы.

"Сначала они пытались самостоятельно отыскать водителя, однако мужчина несколько дней скрывался", - рассказали в пресс-службе УВД. После этого потерпевшие обратились в милицию.

Водителя задержали. Он пояснил, что возникшую проблему сам надеялся разрешить в ближайшее время. По статье "Присвоение либо растрата" возбуждено уголовное дело.-0-