Водитель из Калинковичского района получил 3,5 года колонии за смертельное ДТП

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Калинковичского района постановил приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пассажира, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказался ранее не судимый 33-летний житель Калинковичского района. Ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 УК.

В июле этого года мужчина нетрезвым сел за руль Opel Astra. "Ехал по деревне Лесец и сознательно нарушил требования ПДД. Выехал на встречную полосу, далее на обочину и в кювет, где автомобиль наехал на ограждение территории домовладения и опрокинулся. Его пассажир получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", - рассказали в областном суде.

Свою вину автомобилист признал. Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также он на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств. По месту отбывания наказания он пройдет принудительное лечение от алкоголизма.

В пользу потерпевшей осужденный обязан выплатить Br12 тыс. в качестве возмещения морального вреда и Br450 расходов по оплате юридической помощи.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-