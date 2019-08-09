Водитель из Казахстана спрятал незадекларированные деньги в карманах одежды

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Казахстана пытался незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС крупную сумму денежных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Нарушение выявили в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Мужчина пересекал границу в качестве водителя грузового автомобиля.

"При проведении таможенного контроля у водителя обнаружены денежные средства в сумме, более чем в два раза превышающей сумму, допустимую к перемещению через таможенную границу ЕАЭС без письменного декларирования. В карманах одежды мужчина пытался скрыть деньги в эквиваленте свыше $30 тыс.", - рассказали в таможне.

В отношении гражданина Казахстана Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело.-0-