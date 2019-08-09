Водитель из Казахстана спрятал незадекларированные деньги в карманах одежды

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Казахстана пытался незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС крупную сумму денежных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Нарушение выявили в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Мужчина пересекал границу в качестве водителя грузового автомобиля.
"При проведении таможенного контроля у водителя обнаружены денежные средства в сумме, более чем в два раза превышающей сумму, допустимую к перемещению через таможенную границу ЕАЭС без письменного декларирования. В карманах одежды мужчина пытался скрыть деньги в эквиваленте свыше $30 тыс.", - рассказали в таможне.
В отношении гражданина Казахстана Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.293 BYN
|2.283 BYN
|2.287 BYN
|USD
|2.0444 BYN
|2.041 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1378 BYN
|3.125 BYN
|3.135 BYN