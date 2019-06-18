Водитель из Новополоцка присвоил Br24,5 тыс. при махинациях с командировочными

18 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Водитель одного из предприятий Новополоцка с 2016 по 2018 год присвоил Br24,5 тыс. при махинациях с командировочными отчетами, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Уголовное дело по ч.4 ст.211 (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) УК возбуждено в отношении 35-летнего мужчины, работавшего водителем 1 класса на предприятии в Новополоцке. Он часто совершал многодневные служебные командировки, в том числе за пределы страны. В отчетах указывал большее время нахождения, чем был на самом деле. Деньги за "лишние" сутки присваивал.

Для раскрытия схемы преступления использовались данные системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по дорогам Беларуси (ЕТС-система), что позволило установить точное время убытия и прибытия из командировки.

Свою вину злоумышленник признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-