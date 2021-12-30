Водитель из Польши пытался ввезти незадекларированный товар на Br15 тыс.

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" таможенники пресекли ввоз крупной партии незадекларированного товара, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

За рулем грузового автомобиля DAF был польский перевозчик. Он вез товар в Россию. В "Козловичах" водитель предоставил к оформлению товаросопроводительные документы со сведениями о перемещаемом товаре: пустые стеклянные бутылки для парфюмерии. Во время досмотра таможенники выявили более 68,4 тыс. единиц "лишнего" товара на сумму свыше Br15 тыс.

Брестской таможней начат административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-