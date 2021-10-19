Водитель из Речицкого района приговорена к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Речицкого района, обвиняемой по ч.2 ст.317 УК, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Как установлено, днем 9 июля девушка ехала на Volkswagen Caravella с неисправной тормозной системой. Она двигалась со стороны Речицы в направлении Лоева. "В пути не учла ограничение скорости, особенности и состояние автомобиля, дорожные условия. Вела машину со скоростью, превышающей установленные ограничения в населенных пунктах (не более 60 км/ч). При приближении к расположенному за перекрестком нерегулируемому пешеходному переходу не приняла мер к снижению скорости, не уступила дорогу мальчику 2007 года рождения и сбила его. Он скончался от полученных в ДТП тяжких телесных повреждений", - уточнили в областном суде.

На заседании водитель признала вину. Приговором суда девушка признана виновной в нарушении ПДД и эксплуатации авто лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст.317 УК ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также она на 5 лет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-