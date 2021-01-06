Водитель из Вилейского района присвоил $12 тыс. своего нанимателя

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель присвоил $12 тыс. своего нанимателя. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Накануне Нового года в Ждановичский отдел милиции Минского РУВД обратился 34-летний минчанин. Он рассказал, что попросил своего водителя, возвращавшегося из рейса, забрать у знакомого в Москве $12 тыс. и привезти ему. Наличность водитель забрал, по прибытии в Минск передал отцу предпринимателя автомашину, но о деньгах умолчал. На телефонные звонки отвечать перестал. Потерпевший пояснил, что сотруднику 41 год, он из Вилейского района и работает у него около месяца", - рассказали в МВД.

Оперативники уголовного розыска установили местонахождение мужчины и 4 января его задержали. К тому времени он уже успел сменить съемную квартиру, но признаваться в присвоении чужих денег не спешил, утверждая, что наличку у него украли в пути. После продолжительной беседы подозреваемый все же сообщил о содеянном. Уточнив, что из всей суммы у него осталось $3,5 тыс., он эти деньги отдал. Однако позже при обыске у него нашли еще $6400. Как и предполагали оперативники, забрав деньги, водитель переехал в надежде запутать следы и стал отмечать Новый год на широкую ногу.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за присвоение денежных средств в особо крупном размере.-0-