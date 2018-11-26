Водитель из-за пьяного ДТП в Минске с 9 машинами больше не сможет воспользоваться каршерингом

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступа к сервису компании по каршерингу лишат водителя, который в состоянии опьянения на арендованной машине повредил 9 автомобилей в Минске, сообщили БЕЛТА в компании.

Авария произошла ночью 25 ноября. "Сотрудники компании крайне обеспокоены произошедшим инцидентом. Сложившаяся ситуация является неприемлемой, поскольку водитель грубо нарушил правила дорожного движения, - отметили в компании. - Данному водителю будет навсегда закрыт доступ к сервису. Также будут применены меры ответственности согласно договору: погашение полной стоимости причиненного ущерба и выплата штрафа, так как в момент ДТП клиент управлял авто в состоянии алкогольного опьянения".

Нетрезвый водитель в Минске повредил 9 автомобилей В ГАИ напомнили, что за управление транспортным средством в алкогольном или наркотическом опьянении грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br24,5) и лишение права управления всеми видами транспорта сроком на три года.

Как сообщалось, 25 ноября около 2.20 водитель на "Фольксвагене" повредил три припаркованных автомобиля во дворе дома №17 по пр.газеты "Правда". Он не сообщил об аварии, а когда его нашел патрульный экипаж ГАИ, то не подчинился требованиям остановиться. Молодой человек выехал на пр.Дзержинского, а затем на ул.Космонавтов. У дома №48 по этой улице "Фольксваген" повредил еще шесть автомобилей. Затем нарушитель бросил машину и попытался скрыться, но был задержан. Результаты медицинского освидетельствования показали 1,78 промилле алкоголя.-0-