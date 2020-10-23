Водитель каршерингового авто в Гомеле сбил на тротуаре двух пешеходов

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле каршеринговое авто сбило на тротуаре двух пешеходов, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Примерно в 21.55 22 октября 19-летний водитель ехал по улице Объездной областного центра. При повороте налево молодой человек не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов 17 и 18 лет. После этого водитель врезался в декоративные железные ограждения и осветительную опору.

В ДТП 17-летний парень и 18-летняя девушка получили травмы. Пострадавших госпитализировали в областную больницу.-0-