Водитель легковушки был пьян - завершено расследование ДТП в Лиозненском районе

5 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Лиозненском районе, в котором погиб мужчина, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.
По данным следствия, в ночь с 2 на 3 июля водитель легковушки двигался по 33-му км дороги Р21 Витебск-граница России. В какой-то момент легковое авто столкнулось с перестраивавшимся с правой обочины микроавтобусом. В результате ДТП его 39-летний водитель скончался на месте происшествия.
Согласно результатам лабораторного исследования, водитель легковушки в момент аварии был пьян - 1,24 промилле. Скорость движения авто перед столкновением была 125,1 км/ч.
Следователи предъявили 31-летнему мужчине обвинение по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он заключен под стражу, мужчина ранее судим не был.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-
Фото УСК по Витебской области