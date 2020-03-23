Водитель легковушки и пассажир пострадали в ДТП в Минске

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП пострадали водитель автомобиля "Смарт" и его пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук, ДТП произошло накануне около 12.30 напротив дома 4/1 по улице Могилевской. Водители автомобилей "Рено" и "Смарт" двигались по второй полосе со стороны улицы Красивой в направлении улицы Чкалова. Водитель "Рено" в запрещенном месте решил совершить поворот налево на парковку. Чтобы уйти от столкновения, водитель "Смарт" вынужден был экстренно затормозить. Однако избежать аварии не удалось.
Помощь медиков понадобилась пассажиру и водителю автомобиля "Смарт".-0-