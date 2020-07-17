Водитель легковушки на трассе Р1 отвлекся и врезался в авто на обочине, его владелец погиб

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки на автодороге Р1 Минск - Дзержинск отвлекся от управления и врезался в стоявшую на обочине машину, ее владелец погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 16 июля. Минчанин 1996 года рождения ехал на "Фольксвагене" в сторону Дзержинска по крайней правой полосе. "Он отвлекся от управления, съехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на жителя Минского района 1951 года рождения и его автомобиль "Опель", - рассказали в УГАИ.

В результате житель Минского района от полученных травм скончался на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.

Как проинформировала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, следователи совместно с сотрудниками ГАИ и специалистом ГКСЭ провели осмотр места происшествия. "Зафиксирована объектно-следовая ситуация, а также назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения)", - отметила она. Татьяна Белоног добавила, что "Опель" стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

Следователи просят граждан, которые располагают сведениями о произошедшем ДТП или записями с видеорегистраторов, сообщить об этом в Минский РОСК по телефону: 8(017) 302-54-69.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома