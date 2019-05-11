Водитель легковушки погиб после столкновения со спецтехникой на трассе М1

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе на трассе М1 легковой автомобиль врезался в машину дорожников. Один водитель погиб, второй госпитализирован, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 10 мая около 14.10 на автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Форд Скорпио" находился 46-летний житель Кобрина. Он ехал в сторону столицы по крайней левой полосе. На 157-м км трассы водитель столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем "Мерседес", который выполнял работы по покосу травы на разделительной полосе.

В результате ДТП водитель "Форда" погиб на месте, водитель "Мерседеса" с травмами госпитализирован в Ивацевичскую центральную районную больницу.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк сообщил, что Ивацевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) УК. "Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий. Назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавил Дмитрий Иванюк.-0-