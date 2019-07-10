Водитель легковушки погиб при ДТП с троллейбусом в Бресте

10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при столкновении "Фольксвагена" с троллейбусом погиб водитель легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Авария произошла около полуночи 9 июля. По предварительной информации, 21-летний житель Бреста на автомобиле "Фольксваген Гольф" двигался по улице Московской. Напротив дома №117 столкнулся со стоявшим на крайней правой полосе троллейбусом под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легковушки от телесных повреждений скончался на месте происшествия.-0-