Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Червенском районе

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе при лобовом столкновении погиб водитель легкового авто, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла сегодня сегодня на 39-м км автодороги Минск - Могилев. "Около 17.15 Ford Focus, за рулем которого был 23-летний житель Черикова, выехал на полосу встречного движения. Там авто столкнулось с грузовиком MAN", - рассказал Сергей Чеботарев.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УВД Минского облисполкома