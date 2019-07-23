Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Червенском районе

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе при лобовом столкновении погиб водитель легкового авто, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Авария произошла сегодня сегодня на 39-м км автодороги Минск - Могилев. "Около 17.15 Ford Focus, за рулем которого был 23-летний житель Черикова, выехал на полосу встречного движения. Там авто столкнулось с грузовиком MAN", - рассказал Сергей Чеботарев.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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