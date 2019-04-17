Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Добрушском районе

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, в ДТП погиб один человек, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария произошла 15 апреля на дороге граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин. 61-летний водитель "Фольксвагена", предположительно, из-за внезапно ухудшившегося состояния здоровья выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Вольво" с полуприцепом. В результате происшествия водитель легковушки погиб на месте аварии.

По данному факту проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома