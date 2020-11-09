Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Кобринском районе

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла рано утром 7 ноября на автодороге Тевли - Стригово - Кобрин. По предварительной информации, 64-летний житель деревни Тевли ехал на "Ауди" и столкнулся с автомобилем МАЗ, 58-летний водитель которого остановился на дороге из-за поломки карданного вала.

Водитель легковушки погиб от травм. Установлено, что он не был пристегнут ремнем безопасности.-0-