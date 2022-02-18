Водитель легковушки погиб при столкновении с микроавтобусом в Гомеле

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка врезалась в микроавтобус, погиб мужчина. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло сегодня примерно в 12.15. 71-летний водитель на "Пежо" ехал по ул.Огоренко со стороны ул.Свиридова. "При выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген" под управлением 40-летнего водителя, который двигался по главной дороге - ул.Олимпийской", - рассказали в УГАИ.

От полученных в ДТП травм водитель "Пежо" скончался в карете скорой медицинской помощи. 69-летняя женщина-пассажир с травмами доставлена в больницу.

В областной Госавтоинспекции просят водителей быть максимально внимательными и бдительными. "Всегда следите за дорожной обстановкой и четко следуйте всем требованиям правил дорожного движения. Помните, что при выезде со второстепенной дороги на главную вы обязаны предоставить преимущество всем транспортным средствам, которые движутся по главной дороге. Только убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей, можно начинать движение", - подчеркнули правоохранители.-0-